Ингушетия полностью избавится от мер бюджетного принуждения в начале 2023 года

31 дек. 13:39

Ингушетия в начале 2023 года уйдет от мер бюджетного принуждения. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он также отметил, что регион сумел снизить общий долг с 11,8 до 4,1 млрд рублей. "В том числе меры бюджетного принуждения с 3,9 млрд рублей уменьшились до 778,5 млн рублей. Данный остаток будет погашен в первом квартале 2023 года. Таким образом, в начале следующего года республика полностью выплатит долги по бюджетным мерам принуждения", - поведал глава Ингушетии, добавив, что кредиторская задолженность сократилась с 5,8 до 1,4 млрд рублей.

"Она погашалась, в том числе, за счет финансовой помощи из федерального бюджета", - подчеркнул Калиматов.

Кроме того, он рассказал, что госдолг республики по бюджетным кредитам с 2,1 млрд рублей сократился до 1,9 млрд рублей. "Учитывая, что выплаты по госдолгу реструктуризированы с графиком погашения до 2029 года, мы можем сказать, что основной объем долгов будет погашен уже в первой половине наступающего года", - рассказал руководитель региона.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов составляет более 600 млн рублей, тогда как в предшествующие годы он не превышал 250 млн рублей. "В 2022 году прирост составит 700 млн рублей, ожидаемое исполнение бюджета 2022 года по налоговым и неналоговым доходам - 7,1 млрд рублей", - заключил Калиматов.