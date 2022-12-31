На 2,3 тысячи рублей выросла средняя предлагаемая зарплата в сфере туризма на Северном Кавказе

31 дек. 12:59

Средняя предлагаемая зарплата в сфере туризма и гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за год выросла на 2,3 тыс рублей, рассказала аналитик макрорегиона Юг сервиса HeadHunter Анастасия Кабинова по итогам проведенного службой исследования.



Из базы вакансий hh.ru следует, что показатель в данный момент составляет 43 тыс рублей, годом ранее он был меньше на 2,3 тыс рублей, передает ТАСС.

Диапазон предлагаемых зарплат - от 30 до 60 тыс рублей.

"Сейчас на Северном Кавказе открыто около 400 вакансий в сфере туризма и гостеприимства, а с начала года работодатели из Северо-Кавказского региона разместили более 3,2 тыс таких предложений", - добавила Кабинова.