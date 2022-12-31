В Турции объяснили, для чего приобрели С-400 у России

31 дек. 12:40

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция приобрела у России зенитные ракетные комплексы С-400 исключительно для оборонительных целей.

"Они не являются элементом угроз и не будет применены, за исключением случаев, когда кто-то решит использовать против Турции ракеты или направит для нападения на нее самолет", - поведал он.

Глава оборонного ведомства добавил, что системы С-400 не несут никому угрозы. "Мы говорим Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза", - цитирует Акара ТАСС.