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В Турции объяснили, для чего приобрели С-400 у России

В Турции объяснили, для чего приобрели С-400 у России

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция приобрела у России зенитные ракетные комплексы С-400 исключительно для оборонительных целей.

"Они не являются элементом угроз и не будет применены, за исключением случаев, когда кто-то решит использовать против Турции ракеты или направит для нападения на нее самолет", - поведал он.

Глава оборонного ведомства добавил, что системы С-400 не несут никому угрозы. "Мы говорим Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза", - цитирует Акара ТАСС.

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