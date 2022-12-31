На Ставрополье стартует "Забег обещаний"

31 дек. 12:16

Жители и гости пяти городов Ставропольского края – Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Ессентуков и Георгиевска – 1 января присоединятся к международной акции "Забег обещаний", сообщают организаторы мероприятия, уточняя, что всего планируется более 2 тыс участников.

"Забег обещаний" - это праздничный забег, дистанция которого соответствует наступившему году, то есть в этот раз предстоит пробежать 2023 метра. Участником акции может стать любой желающий. Все, что для этого нужно, - прийти на место старта в полдень 1 января и написать на своем нагрудном номере данное себе обещание, сохранив его потом как напоминание", - говорится в сообщении.

Уточняется, что акция пройдет в пяти городах: Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Георгиевске.