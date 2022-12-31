В МЧС рассказали о главных причинах пожаров в новогодние праздники

31 дек. 11:58

В МЧС России назвали основные причины пожаров в новогодние праздники.

В ведомстве отметили, что ими по-прежнему являются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем, передает РИА Новости.

"Причины трагедий неизменны: аварийный режим работы и перегрузка электросетей, а также неосторожное обращение с огнем, включая курение", - рассказали в пресс-службе, добавив, что исключение этих рисков повысит безопасность любого жилья.

По данным МЧС, за первые 10 дней текущего года в России произошло 7 тыс бытовых пожаров, в результате которых погибло 484 человека.