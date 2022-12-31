У побережья Черного моря в Краснодарском крае произошло землетрясение

31 дек. 11:18

В субботу, 31 декабря, в акватории Черного моря Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Подземные толчки были зафиксированы в 35 км от поселка в 08:00 (мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

В ведомстве отметили, что толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска и в станице Раевская. Кроме того, в Анапе были зарегистрированы толчки магнитудой 4 балла.

В результате землетрясения никто не пострадал.