Азербайджанцы всего мира празднуют День солидарности

31 дек. 10:57

В субботу, 31 декабря, азербайджанцы всего мира отмечают День солидарности.

Решение об учреждении праздника было принято 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, которое состоялось под председательством общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Верховный Меджлис для принятия законодательного акта направил обращение в парламент страны – Верховный Совет. 25 декабря Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

Дата проведения праздника была выбрана в память о воссоединении жителей Нахчыванской АССР с соотечественниками в Иране, которое состоялось 31 декабря 1989 года, когда была разрушена стена на границе между двумя странами. В этот же день в Стамбуле прошел первый Всемирный конгресс азербайджанцев. Эти две памятные даты и стали причиной для объявления 31 декабря праздником солидарности всех азербайджанцев мира.

9-10 ноября 2001 года в Баку прошел I Съезд азербайджанцев мира. Съезд оказал влияние на усиление национального самосознания наших соотечественников, повышение организованности и активности азербайджанских общин в различных странах. Это было новым движением в общественно-политической жизни страны, новым направлением государственной политики. Сказанные на этом съезде великим лидером слова "Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что являюсь азербайджанцем!", стали крылатыми.

Проведенное 18 декабря 2008 года в Баку заседание Координационного совета, созданного на I съезде азербайджанцев мира, принятие на заседании "Хартии азербайджанцев мира" повысил единство и организованность, укрепил связи с исторической Родиной, еще раз подтвердил, что независимый Азербайджан является центром притяжения для азербайджанцев мира.

Соотечественников с праздником поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Поздравляю с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!" - говорится в публикации", - сказано в публикации азербайджанского лидера, опубликованной на его страницах в социальных сетях.

В свою очередь, Мехрибан Алиева опубликовала фотографию с изображением сосны, покрытой флагом Азербайджана, на которой написан следующий текст: "Пусть Новый год принесет в каждую семью здоровье, любовь, радость и счастье! Поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!".