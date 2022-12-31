Чеченские дети получат подарки от фонда Кадырова

31 дек. 10:48

В Грозном маленьким жителям республики раздадут 47 тыс сладких подарков, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фонд Ахмата Кадырова закупил подарки для новогодней акции. Сладости получат как обычные школьники начальных классов, так и дети в трудной жизненной ситуации. В частности, конфеты раздадут сиротам, воспитанникам интернатов и детям с инвалидностью

Сотрудники мэрии уже вручили 27 тыс подарков школьникам и 14 тыс дошколятам. Сладости дали и отличникам, и ребятам, которые занимаются в музыкальных, художественных и спортивных секциях.