По улицам Махачкалы будет ездить "Волшебный троллейбус"

31 дек. 8:34

В Махачкале в преддверии Нового года запустят "Волшебный троллейбус". Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности мэра дагестанской столицы Ризван Газимагомедов.

"Волшебный троллейбус" будет путешествовать по своему традиционному маршруту. Внутри и снаружи он украшен шарами и гирляндами", - поведал градоначальник, добавив, что проезд на нем сделают бесплатным для всех.

Кроме того, он отметил, что в новогоднем троллейбусе будет организована развлекательная программа для пассажиров с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Прокатиться на троллейбусе можно будет 31 декабря с 11:00 до 20:00 по маршруту №5.