ВОЗ обсудила с Китаем ситуацию с коронавирусом

31 дек. 10:00

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и высокопоставленные сотрудники Национальной комиссии здравоохранения и Национального управления по профилактике и контролю заболеваний Китая обсудили текущую ситуацию с коронавирусом COVID-19. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте организации.

ВОЗ в очередной раз попросила совершать регулярный обмен данными о текущей эпидемиологической ситуации, а также напомнила о важности проведения вакцинации, мониторинга и своевременной публикации информации для формулирования точных оценок риска и эффективных ответных мер.

Представители организации также призвали КНР усилить секвенирование вируса, клиническое ведение и оценку влияния и выразили готовность оказать поддержку в этих областях.

Напомним, в начале декабря власти Китая смягчили коронавирусные ограничения, после чего в стране активизировалось распространение COVID-19.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 660 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.