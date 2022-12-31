Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии

31 дек. 6:28

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком саудовского "Аль-Насра". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в социальных сетях.

"Это больше, чем просто история. Этот трансфер не только вдохновит наш клуб на новые успехи, но и вдохновит нашу лигу и будущие поколения стать лучшей версией себя", - отметили в пресс-службе.

Контракт с 37-летним форвардом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Роналду будет зарабатывать в "Аль-Насре" $75 млн в год

Напомним, предыдущим клубом Роналду был английский "Манчестер Юнайтед".