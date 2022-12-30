СМИ: Франция меняет позицию по Лачинской дороге

30 дек. 23:42

Франция не может взять на себя роль гаранта безопасности Армении. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Армении Николу Пашиняна, пишут армянские СМИ.

Он также посоветовал главе армянского правительства не выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

СМИ отмечают, что на встрече с послами, прошедшей на прошлой неделе в Джермуке, Никол Пашинян подтвердил эту информацию. По его словам, Макрон посоветовал ему не выходить из ОДКБ, так как Франция не может взять на себя роль гаранта безопасности Армении.

20 и 21 декабря Франция и Армения созвали заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Лачинской дороге. Сразу же после обсуждений Франция, как постоянный член и председательствующий в Совете Безопасности ООН, подготовила резолюцию, в которой ситуация на дороге Лачин – Ханкенди была представлена как гуманитарная катастрофа. Над продвижением документа активно работали администрация президента Франции и советники Эммануэля Макрона по внешней политике. По имеющейся информации, по окончании дискуссий Франция приостановила работу по продвижению резолюции.