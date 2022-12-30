Путин разрешил покупателям из недружественных стран оплачивать долги за газ в иностранной валюте

30 дек. 23:55

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при взыскании или погашении задолженности за поставки российского газа. Это следует из документа, размещенного на портале правовой информации.

Согласно указу, такие расчеты могут проводиться в валюте, указанной в контракте. При этом должен использоваться специальный счет российского поставщика.

Данные изменения внесены в указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", который был издан в марте 2022 года.

Напомним, в марте текущего года президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях.