Узбекистан сэкономит $250 млн, оптимизировав правительство

Правительство Узбекистана будет значительно урезано в рамках изменений, которые вступят в силу в первый новогодний день. Число государственных чиновников будет сокращено на 30%.

Eurasianet пишет, что согласно указу президента Шавката Мирзиеева, число министерств и других ведомств правительства будет урезано наполовину: с 61 до 28. Число служащих сократится на 30%, а многие государственные здания и активы будут распроданы. Официальные лица заявляют, что в результате изменений государство получит 2,8 трлн сумов ($250 млн).

Решение по сокращению правительства последовало после послания президента Шавката Мирзиеева парламенту, в котором он изложил цели обеспечения большей доступности газа для населения, улучшения ситуации с общественным транспортом и расширенныя гарантии защиты прав собственности.

Послание знаменует резкое изменение подхода, которого Мирзиеев придерживался в ходе своего первого президентского срока, начавшегося в 2016 году. 12 из ликвидируемых правительственных агентств было создано за последние шесть лет. Ранее Мирзиеев утверждал, что они нужны для ”оживления” запущенных отраслей промышленности, которые находились под угрозой ”исчезновения”. ”Нам пришлось пойти на их создание, иначе сегодняшних достижений не было бы”, - заявил Мирзиеев, обращаясь к парламенту.

Сокращение числа министерств в основном происходит за счет слияния небольших ведомств. Министерства экономики и финансов станут одним целым, как и министерство дошкольного образования и министерство народного образования. Десятки правительственных агентств потеряют свой нынешний независимый статус и станут подконтрольными министерствам.

По словам заместителя министра финансов Одилбека Исакова, более 300 зданий и 55 автомобилей, принадлежащих правительственным учреждениям, будет продано. Еще больше сэкономить позволит переход правительства на онлайн-общение с гражданами страны, вместо поездок в провинции.