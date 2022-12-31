Израиль сделает ставку на свои газовые месторождения

При премьер-министре Биньямине Нетаньяху Израиль ускорит разведку природного газа у своих берегов. Ранее при нем уже продвигалось развитие месторождений природного газа в экономических водах Израиля, несмотря на определенную внутреннюю оппозицию.

Как пишет Al-Monitor, Нетаньяху понимает, что как и Израиль, Кипр, Греция и Египет тоже ищут варианты увеличения энергетического экспорта в Европу, в том числе за счет разведки запасов и увеличения экспортных мощностей. После крупных открытий газовых месторождений "Левиафан" и "Тамар" более десяти лет назад, Нетаньяху использовал их для продвижения региональной дипломатии, в том числе и посредством создания форума газодобывающих стран Средиземноморья. Ожидается, что как только правительство будет сформировано, оно начнет искать способы увеличения добычи на существующих месторождениях и экспортных мощностей, а также займется разведкой новых запасов.

Эксперты уверены, что в Восточном средиземноморском бассейне еще есть неразведанные запасы. Несколько израильских и международных компаний недавно выразили интерес в разведке природного газа в водах Израиля после того, как министерство энергетики страны 13 декабря опубликовало четвертый тендер на разведку природного газа в израильской акватории.

Понятно, почему газовые компании стремятся принять участие в тендере, еще год назад министр энергетики Карин Эльхарар заявила, что новые работы по разведке в 2022 году проводиться не будут, заморозив тем самым все тендеры на бурение в израильских водах. Она указала на важность развития зеленой энергетики и давление, оказываемое группами защитников окружающей среды, выступающих против дополнительной разведки.

Российская спецоперация на Украине и последовавший глобальный энергетический кризис повлияли и на Израиль. В мае 2022 года Эльхарар объявила об изменении политики и грядущем тендере. 15 июня она подписала меморандум о взаимопонимании с ЕС и Египтом с целью ускорения процесса экспорта газа в Европу. С начала 2022 года израильский газ продается в Иорданию и поступает на местные ТЭС.

Тендер, объявленный 13 декабря, предполагает выдачу разрешений для четырех морских зон. На некоторые из них разрешение уже выдавалось, и даже проводилась сейсморазведка.

Кроме того, потенциал действующих месторождений Израиля реализован не полностью. Компании-партнеры, работающие на месторождении Тамар, объявили 8 декабря, что собираются инвестировать $673 млн в расширение добычи в связи с растущим спросом со стороны Израиля и зарубежных стран. Вскоре после этого израильских бизнесмен Аарон Френкель воспользовался опционом компании Emirati Mubadala Petroleum и выкупил половину ее акций "Тамара" за $250 млн.

Компания NewMed Energy (партнер на "Левиафане") получила в этом году рекордную прибыль за счет увеличения экспорта в Египет и Иорданию. Все эти изменения, скорее всего, окажут давление на новое правительство с тем, чтобы оно увеличило разведку, а также квоты на экспорт.

Еще один стимул для нового правительства увеличить разведку - растущий спрос в Израиле. С начала января стоимость электричества в стране вырастет на 8%, поскольку пятая часть электрогенерации по-прежнему приходится на уголь, который значительно подорожал. Правительство планирует в течение пяти лет заменить все угольные электростанции газовыми. Израильская промышленность тоже переходит на газ, что также увеличивает спрос.

По данным отчета исследовательско-аналитического центра Кнессета за 23 ноября, газовый потенциал Израиля составляет 900 млрд кубометров в год. Эксперты уверены, что потенциал газовых месторождений израильской экономической территории как минимум в два раза больше, но объемы, которые страна экспортирует, по-прежнему незначительные. Министр энергетики Кипра Наташа Пилидис, высказала возможность создания газопровода, который соединит месторождение Кариш, принадлежащее Energean, с островом. В беседе с корреспондентом Al-Monitor Пилидес отметила, что газопровод с Кариша будет завершаться заводом по сжижению, который будет построен на Кипре. Оттуда газ будет отправляться в Европу. Она уверена, что поскольку Нетаньяху ранее продвигал газовый вопрос для Израиля и региона, новое правительство будет делать то же самое.