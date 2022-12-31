"Атамань" приглашает на святочные экскурсии в январе

31 дек. 4:28

В этнографическом комплексе "Атамань" в Темрюкском районе со 2 по 15 января будут проходить святочные экскурсии.

Гостей комплекса ждет ежедневная театрализованная экскурсия "Святки на Кубани". Прозвучат старинные песни, а специалисты о рождественских традициях и обрядах казаков. Также желающие смогут примерить образ Козы или Миланки. В финале программы будет проводиться мини-дегустация.

Вторая экскурсия "Раз в крещенский вечерок девушки гадали…" предлагает мастер-классы по лепке вареников, росписи имбирных пряников, изготовлению свечей с пряностями и новогодних игрушек.

Попасть на экскурсии можно по записи.