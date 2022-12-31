Курорт "Новая Анапа" создаст на Кубани 14 тыс рабочих мест

31 дек. 2:26

Строительство всероссийского курорта "Новая Анапа" в Краснодарском крае позволит создать в регионе не менее 14 тыс рабочих мест, а также привлечет свыше 350 млрд рублей инвестиций.

"Дефицит гостиниц, пляжных территорий тормозит развитие индустрии. На сегодняшний день потенциал Краснодарского края реализован не полностью. Создание всероссийского курорта "Новая Анапа" на территории 1 600 га позволит создать для российских туристов 15 тыс. новых гостиничных номеров, увеличить на 17 км песчаные пляжи", - сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов, пишет ТАСС.

На новом кубанском курорте построят набережные, рестораны, аквапарк, появится сервисная инфраструктура. "Для региона проект принесет мощный социально-экономический эффект, это не менее 14 тыс. новых рабочих мест и свыше 350 млрд инвестиций", - отмечается в сообщении.

Чернышенко поручил подготовить детальный план-график реализации проекта с учетом предложений всех заинтересованных ведомств. Согласованные решения будут приняты до 1 февраля.