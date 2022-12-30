Власти Грузии будут популяризировать науку через сказки

30 дек. 23:29

Минобрнауки Грузии дало старт конкурсу научных сказок "Паскунджи" ("Жар-птица"), который проводится в рамках программы популяризации министерства образования и науки страны и призван восполнить в грузинской литературе дефицит жанра научных сказок, а также пробудить интерес младшего поколения к науке, - говорится на сайте Дома писателей.

"Научные рассказы являются одним из лучших средств популяризации науки и привития интереса к научной деятельности у детей. Целевой группой работ, созданных в рамках конкурса, будут дошкольники и учащиеся начальных классов", - говорится в сообщении ведомства, передает Sputnik Грузия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 февраля 2023 года. Работы будут оценены конкурсной комиссией, а победители получат денежное вознаграждение, после чего работы-победители конкурса будут изданы в виде единого сборника или серии книг и будут переданы в подарок школам и дошкольным учреждениям.