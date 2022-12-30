Турция поддерживает полноправное членство Черногории в ЕС

30 дек. 22:42

Турция поддерживает вступление Черногории в Европейский союз. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле с президентом Черногории Мило Джукановичем.

"Черногория является нашим партнером по НАТО. Турция выступает за полноправное членство Черногории в Евросоюзе", - цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что Анкара придает большое значение поддержанию стабильности и экономическому развитию стран Южной Европы и Балкан. "Черногория вносит важный вклад в этот процесс", - резюмировал Эрдоган.