УЕФА хочет вернуть Россию на международные турниры

30 дек. 21:59

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет, чтобы сборная России вернулась на найти международные турниры. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Идеологически расходимся с Европой? Я не имел в виду УЕФА и футбол, я говорил о политике. УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть, если бы они не хотели, с нами вообще бы не сотрудничали и исключили. Чеферин хочет найти решение", - цитирует его ТАСС.

Президент РФС подчеркнул, что мосты не сожжены, стороны могут попробовать найти новые возможности, чтобы восстановить отношения. "Программы УЕФА помогают. Мы и сами справились бы. Но я бы это рассматривал, как символы, что не все так плохо в наших отношениях", - резюмировал Дюков.

Напомним, 30 декабря на заседании исполкома РФС была создана рабочая группа, которая изучит все плюсы и минусы от возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Окончательное решение по данному вопросу рабочая группа озвучит до марта 2023 года.