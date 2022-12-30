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УЕФА хочет вернуть Россию на международные турниры

УЕФА хочет вернуть Россию на международные турниры

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет, чтобы сборная России вернулась на найти международные турниры. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Идеологически расходимся с Европой? Я не имел в виду УЕФА и футбол, я говорил о политике. УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть, если бы они не хотели, с нами вообще бы не сотрудничали и исключили. Чеферин хочет найти решение", - цитирует его ТАСС.

Президент РФС подчеркнул, что мосты не сожжены, стороны могут попробовать найти новые возможности, чтобы восстановить отношения. "Программы УЕФА помогают. Мы и сами справились бы. Но я бы это рассматривал, как символы, что не все так плохо в наших отношениях", - резюмировал Дюков.

Напомним, 30 декабря на заседании исполкома РФС была создана рабочая группа, которая изучит все плюсы и минусы от возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Окончательное решение по данному вопросу рабочая группа озвучит до марта 2023 года.

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