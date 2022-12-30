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Путин наградил орденами нескольких дипломатов России

Путин наградил орденами нескольких дипломатов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда российских дипломатов. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел РФ Александр Дарчиев получил орден Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, а посол в Дании Владимир Барбин – орден Дружбы.

Помимо этого, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждены посол в Бенине Игорь Евдокимов и посол в Армении Сергей Копыркин.

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