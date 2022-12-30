Норвежская компания Erlopak может уйти из России в начале следующего года

30 дек. 21:37

Норвежский производитель упаковки Elopak может уйти из России в начале 2023 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном 30 декабря на сайте Фондовой биржи Осло.

В компании отметили, что в настоящее время работают над сделкой по передачи бизнеса в России местному менеджменту, передает ТАСС.

"Elopak ожидает получить необходимое официальное одобрение правительства для завершения сделки в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Напомним, компания Elopak занимается производством пищевых упаковок Pure-Pak. В марте 2022 года норвежский производитель упаковки объявил о приостановке своей деятельности в России.