В новом году в Кисловодске начнут строительство первой курортной аллеи

30 дек. 22:29

В наступающем 2023 году в курортном Кисловодске начнут строить первую в городе курортную аллею, она откроется к 2025 году, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В рамках реализации перечня мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года, утвержденных правительством РФ, благоустроим в Кисловодске курортную аллею, которая расположится на улице Профинтерна: от входа в Нижний парк до санатория "Родник". Это историческая, курортная часть города. На работы будет выделено 538 млн рублей из федерального бюджета", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

На территории будущей аллеи отремонтируют проезжую часть, сделают тротуары, освещение, установят лавочки и МАФы.

"В Кисловодске появится двухкилометровая первая курортная аллея", - добавил глава курорта.