Ростовские старые трамвайные вагоны станут музейными экспонатами

30 дек. 22:14

В Ростове сохранят старые трамваи, которые станут частью экспозиции Музея истории города, рассказал урбанист и общественный деятель Артемий Зайцев.

По его инициативе в городе будет создан музей городского электротранспорта, в котором сохранятся депо и старые трамваи – ответила на инициативу директор департамента Ростова-на-Дону Екатерина Водолазкина, пояснив: город сохранит ряд трамвайных вагонов, выпущенных до 1990 года, в туристических целях, - передает "АиФ-Ростов".

Экспонаты, связанные с развитием городского электротранспорта, сможет принять Музей истории города Ростова-на-Дону, однако вряд ли трамваи поместятся в нем. Так что пока вопрос, где же именно будут храниться старые трамваи, остается открытым.

Хотя к 2025 году в исторической части города может появиться туристический трамвайный ретро-маршрут, и старые городские трамваи стали бы его достойным украшением.