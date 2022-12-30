Крупнейшая стоянка древнего человека под Волгоградом изучена археологами

30 дек. 21:29

Группа ученых из Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска завершила работы на месте палеолитической стоянки на правом берегу балки Сухая Мечетка на севере Волгограда, - сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Исследователи изучали культурный слой крупнейшей в Европе стоянки древнего человека, что позволит сделать выводы об особенностях адаптации неандертальцев к постоянно менявшимся климатическим условиям", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Всего за текущий год волгоградские ученые провели более 50 археологических исследований – они занимались раскопками курганов бронзового и раннего железного веков, изучили два объекта петровской эпохи, а также исследовали фортификационное сооружение "Вал Царицынской сторожевой линии".

Напомним, на территории Волгоградской области расположены более 1200 объектов археологии, которые зарегистрированы в едином государственном реестре и имеют федеральное значение.