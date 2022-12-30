ФИФА призвала несколько недель начинать матчи с минуты молчания в память о Пеле

30 дек. 20:59

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к 211 национальным ассоциациям с просьбой вплоть до конца следующей недели начинать все матчи с минуты молчания в память о Пеле. Об этом говорится в сообщении организации.

ФИФА призывает всех организаторов соревнований проводить минуту молчания перед каждым футбольным матчем в предстоящие выходные и неделю после них, передает Sky News.

Ранее сегодня стало известно, что все матчи ближайшего тура чемпионата Англии будут начинаться с минуты аплодисментов в память о "Короле футбола", а все игроки выйдут на поле с черными нарукавными повязками.

Напомним, накануне Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет в частной клинике Сан-Паулу. Он единственный футболист в истории, трижды становившийся