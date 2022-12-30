Конкурс "Мисс Казахстан" завершился скандалом

30 дек. 21:15

Организационный комитет национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" лишил титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022" Диану Ташимбетову - одну из финалисток казахстанского конкурса нынешнего года, говорится в официальном заявлении оргкомитета.

"В связи с публикацией поста и прямого эфира, полного клеветы и желания опорочить конкурс и его участниц, мы лишаем финалистку этого года Диану Ташимбетову титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022", - отметили в оргкомитете, добавив: "Слова Дианы преследуют цель необоснованно облить грязью не только членов организационного комитета и его партнеров, но и других участниц конкурса. Мы считаем, что это огромное неуважение к другим и обесценивание чужого труда. Работая над тем, чтобы обычные девочки стали известными, организационный комитет проделывает не только огромную работу, но и несет полную ответственность как перед другими участницами, так и перед партнерами, на финальное шоу, пиар-компанию, подготовку Дианы Ташимбетовой к участию в конкурсе и развитие ее имиджа были затрачены колоссальные деньги и усилия, а выказанное ею неуважение показывает, что такой человек не достоин нести звание "Мисс" нашей страны", - передает "АиФ-Казахстан".

Ранее финалистка "Мисс Казахстан – 2022" Диана Ташимбетова пожаловалась на организаторов конкурса красоты, заявив в социальных сетях о том, что "не будет представлять Казахстан на мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная" по причине отсутствия финансирования со стороны организационного комитета Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" из-за "личной неприязни к ее персоне".

Напомним, победительницей конкурса "Мисс Казахстан-2022" стала 24-летняя Томирис Какимова из Астаны, теперь она и 19-летняя алматинка Диана Ташимбаева представят страну на международном конкурсе "Мисс мира".