Асад пожелал России постоянного развития и процветания

30 дек. 20:51

Президент Сирии Башар Асад в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину пожелал РФ успехов, постоянного развития и процветания. Об этом сообщило госагентство SANA.

"Президент Башар Асад и глава российского государства Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года. Асад пожелал, чтобы этот год принес России успехи, постоянное развитие и процветание", - сказано в заявлении.

Асад отметил, что та поддержка, которую Россия оказала сирийскому народу в борьбе с терроризмом и стремлении сохранить целостность страны, отражает принципы и ценности, которыми обладает РФ, передает РИА Новости.