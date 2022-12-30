Что новая волна коронавируса несет Европе

Представляет ли китайская волна Covid-19 угрозу для Европы? Разумны ли ограничения в отношении путешествий или они политический перегиб? Стоит ли готовиться к общеевропейским ограничениям? Нет. По крайней мере, не сейчас, полагают эксперты Politico.

Как пишет, Евросоюз обеспокоен очередной вспышкой заболевания, начавшейся, когда Китай ослабил противокоронавирусные меры. Но пока ЕС отказывается вводить ограничения на путешествия, как это сделала Италия. Европейские лидеры только обдумывают новые меры по сдерживанию инфекции из Китая. Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил правительство позаботиться о ”надлежащих способах” защиты граждан страны, сообщила Le Figaro. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, страна пока не выявила никаких опасных мутаций вируса, а все образцы, полученные до сих пор, представлены давним вариантом "омикрон".

Министры 27 стран-членов ЕС, а также государства Европейской экономической зоны в четверг даже не намекнули на то, что такое возможно в ближайшем будущем. На встрече комитета ЕС по безопасности здравоохранения Европейская комиссия, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Всемирная организация здравоохранения обсудили возможные меры для преодоления очередного кризиса в связи с коронавирусом. ”Координация действий в ответ на пограничную угрозу - критически важна, - полагают в комитете здравоохранения Еврокомиссии. - Мы должны действовать сообща и продолжать обсуждения”.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) занял куда более жесткую позицию: ”По нашим оценкам, ограничения на путешествия могут оказаться полезными и оправдать себя в течение 10-14 дней”. То есть в начале пандемии или при возникновении нового варианта. Более длительные ограничения могут привести к неумышленным негативным последствиями, в частности, проблемы в экономике и дискриминацию.

Спровоцирует ли новая волна коронавируса в Китае всплеск заболеваемости в Европе?

Скорее всего, нет. Всё дело в том, что в Китае меньше вариантов заболевания, чем в целом по миру. ”Поскольку китайские варианты появлялись и исчезали по всему миру, угроза их возвращения из Китая и инициирования новой волны крайне маловероятна”, - говорит вирусолог Том Пикок из Имперского колледжа Лондона. Почти все китайские варианты - производные "омикрона", и они ”представляют меньшую угрозу” по сравнению с теми, которые уже есть в Европе, подчеркнул вирусолог, поэтому они не опаснее уже существующих штаммов. Другими словами, китайские варианты вируса ”не представляют угрозу для иммунной системы граждан ЕС И ЕЭС”, уверен Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Кроме того, заболевших, прибывающих из Китая, относительно мало по сравнению с ежедневным количеством заболевающих в европейских странах.

В европейском регионе ВОЗ почти миллион заболевших было зарегистрировано за неделю до Рождества, сообщил официальный представитель ВОЗ в европейском регионе, и, скорее всего, заразившихся гораздо больше, учитывая невысокие уровни тестирования и наблюдения.

Может ли всплеск заболеваемости в Китае спровоцировать возникновение нового и опасного штамма?

Такое, по словам французского вирусолога Бруно Лина, маловероятно. В интервью Les Echos Лино назвал подобное предположение ”фантазией”. Сопротивляемость иммунитета провоцирует развитие вируса в связи с необходимости обойти антитела. ”Но в Китае нет такого явления”, - сказал вирусолог, ссылаясь на низкие уровни заболеваемости до сих пор. До новой волны всего 2% населения Китая болели коронавирусом, а 60% граждан были вакцинированы, в основном китайским препаратом Sinovac, который считается менее эффективным, чем мРНК-вакцины.

Но Ханс Клюге, директор ВОЗ в Европейском регионе, более осторожен. ”Сейчас не время терять бдительность, - сказал он в интервью POLITICO. - Быстрое распространение вируса среди многочисленного населения с менее чем оптимальным охватом вакцинацией - факторы риска, которые могут привести к появлению новых нежелательных вариантов”. Клюге, как и ранее ВОЗ, призвал ”не терять бдительность, делать тесты, секвенировать вирус и, самое главное, не скрывать данные”. Эксперт отметил, что это касается всех стран и регионов.

Сможет ли Европа справиться, если количество заболевших возрастет?

На данный момент неизвестно. Многие системы здравоохранения работают на пике возможностей из-за роста заразившихся респираторными заболеваниями, в том числе и сезонным гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом, стрептококковой инфекцией группы А, а также коронавирусом. Однако количество госпитализаций коронавирусных пациентов остаётся относительно небольшим. ”В настоящее время европейские системы здравоохранения справляются с коронавирусом”, - заявил официальный представитель ECDC. Он отметил, что среди граждан Европы ”относительно высокий уровень иммунизации и вакцинации”.

Но он может быть и выше. Клюге из ВОЗ призывал все 53 страны Европейского региона ВОЗ ”возобновить усилия по вакцинации”, добавив, что ”в настоящее время ситуация по всему миру предусматривает срочность”. Он также рекомендовал странам провести ревизию и пополнить запасы медикаментов, в том числе антибиотиков пенициллинового ряда, вакцин против коронавируса и противовирусных препаратов. ”Запасы основных лекарств заканчиваются по всему Европейскому региону ВОЗ”, - написал Клюге в одной из соцсетей.

Официальный представитель ВОЗ подчеркнул важность генетического секвенирования, чтобы у региона заранее была информация о потенциально опасных вариантах. ”Ключевой аспект, как всегда, секвенирование генома. Важно зафиксировать возможные изменения на самой ранней стадии, чтобы принять соответствующие меры”, - заявил официальный представитель ВОЗ.