Калмыкские рыбаки на себе ощутили обмеление Каспия

30 дек. 20:47

Власти Калмыкии ищут возможности провести дноуглубительные работы в Лаганском судоходном канале, сообщил в ходе "прямой линии" с жителями республики глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Каспий мелеет. Пока эксперты не могут сказать, является ли системной проблемой, или это периодический процесс: вода то уходит, то приходит. Наш Лаганский канал сильно обмелел, рыбаки никуда не могут выйти", - сказал Хасиков, передает "Интерфакс".

В регионе остро строит вопрос дноуглубления.

"Ищем решение этой проблемы, мы этот канал почистим. Это жизненно необходимо", - добавил Хасиков.