Крымский "Новогодний калейдоскоп талантов" заработал в интернете (ВИДЕО)

30 дек. 20:32

Сегодня на сайте "Центра народного творчества Республики Крым" прошло открытие online-выставки "Новогодний калейдоскоп талантов".

На выставке представлены конкурсные работы победителей в номинациях "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство", - передает "АиФ-Крым".

Напомним, Открытый Всероссийский заочный многожанровый фестиваль-конкурс "Новогодний калейдоскоп талантов" при поддержке министерства культуры Крыма проходил в дистанционном формате на полуострове с 1 ноября по 25 декабря 2022 года, его целью было создание праздничной атмосферы в преддверии новогодних праздников и пропаганды культуры новогоднего праздника.