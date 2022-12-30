Минфин США "подправил" правила применении потолка цен на российскую нефть

30 дек. 20:22

Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию о применении механизма ценовых ограничений к нефтепродуктам, экспортируемым их России, в рамках ужесточения экономических санкций.

Министерство назвало глубокую переработку нефтепродуктов за пределами РФ условием для освобождения от ценовых ограничений, но предупредило, в частности, что простое смешивание таковой считаться не будет, - передает РИА Новости.

Конкретных цифр министерство финансов пока не назвало.

Напомним, "потолок" для российской нефти был установлен на уровне $60 за баррель с возможностью пересмотра в будущем в зависимости от конъюнктуры рынка. В ответ российские власти на нормативном уровне запретили поставки нефти по контрактам, в которых упоминается "ценовой потолок", и так же отреагируют на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами.