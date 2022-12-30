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Житель Ингушетии получил полтора года за кражу золотых самородков

Житель Ингушетии получил полтора года за кражу золотых самородков

Житель Ингушетии осужден на полтора года в колонии-поселении за сокрытие самородного промышленного золота, - сообщает пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

В июле этого года мужчина добыл самородки золота на одном из отработанных полигонов и спрятал их в металлический бак. Вскоре полицейские нашли и изъяли их, оценив стоимость драгметалла в более чем 5 млн рублей, - доказало следствие, передает "АиФ-Ставрополье".

Золото обратили в доход государства, а в отношении уроженца Северного Кавказа возбудили уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. На судебном процессе фигурант полностью признал свою вину.

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