В Финляндии рассказали, когда страна вступит в НАТО

30 дек. 19:35

Финляндия станет членом НАТО до Вильнюсского саммита организации, который пройдет 11-12 июля 2023 года. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Кайкконен.

По его словам, есть веские основания полагать, что к саммиту НАТО в Вильнюсе Финляндия вступит в НАТО. "Мы соответствуем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде", - цитирует министра Лента.ру со ссылкой на Yle Uutiset.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На данный момент положительное решение о приеме северных стран в НАТО приняли 28 стран из 30, исключение пока составляют Турция и Венгрия.