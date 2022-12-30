Вода из Волги обеспечит водоснабжение Калмыкии

30 дек. 19:32

Лишь 7% жителей Калмыкии на сегодняшний день имеют доступ к питьевой воде, и власти республики ищут решение этой проблемы, - сообщил в ходе "прямой линии" с жителями республики глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Вопрос об обеспечении качественной питьевой водой в Калмыкии остается самым главным. Если мы будем проводить воду из Волги, сможем приблизиться к цифре в 70%. Этот проект многомиллиардный, он будет реализовываться в течение нескольких лет", - рассказал Хасиков, уточнив, что сейчас жители Элисты получают воду из месторождений, имеющей высокий процент примесей, передает "Интерфакс".

"Вода соленая. Чтобы получить чистую, можно применить обратный осмос. Но что делать с осадком? Этот вопрос не решен. Также мы можем получить существенное удорожание тарифа", - пояснил глава республики.

Сейчас проект строительства водовода из реки Волга в Калмыкию находится в Минстрое РФ на согласовании, - добавил Хасиков.