К 2030 году электромобили займут до 15% российского авторынка

30 дек. 19:20

Электромобили к 2030 году будут составлять до 15% авторынка России, - следует из обновленной стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

"Планируется появление линейки российских автомобилей с достижением значительных темпов роста продаж (65-70% в год с долей электротранспортных средств не менее 15% совокупного объема автомобильного рынка в натуральном выражении к 2030 году), создание новых производств и компонентов и материалов для электромобилей и гибридного транспорта с наращиванием их экспорта, включая тяговые батареи, ячейки к ним, катодные и анодные материалы и другие компоненты и материалы", - говорится в документе, передает ТАСС.

Как ожидается, объем продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке РФ к этому времени составит около 1,6 млн штук.