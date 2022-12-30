Пожилых жителей Армении призвали носить маски

30 дек. 18:59

Министерство здравоохранения Армении призывает пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями носить медицинские маски. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что в последние две недели в стране зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, поэтому сейчас так важно носить маски.

В пресс-службе предупредили, что при появлении первых симптомов, характерных для острых респираторных заболеваний, следует носить маску в общественном транспорте, в закрытых помещениях и при скоплении людей, передает News.am.