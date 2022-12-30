Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с жертвами взрыва в ресторане

30 дек. 18:49

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов соболезнует Турции в связи с гибелью людей во время взрыва в провинции Айдын. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал на своих страницах в социальных сетях.

"Да упокоит Аллах души погибших в результате взрыва в провинции Айдын братской Турции, желаю скорейшего выздоровления раненым", - сказано в сообщении.

Напомним, днем 30 декабря в ресторане в районе Назилли провинции Айдын прогремел взрыв. Его жертвами стали 7 человек, еще 4 получили ранения.