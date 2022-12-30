Скрывавшаяся от правосудия на Кубани жительница Волгограда лишилась детей

30 дек. 18:45

Судебные приставы забрали четверых детей у жительницы Волгограда, скрывавшейся от правосудия на Кубани, - сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Суд лишил женщину прав на воспитание детей-подростков еще летом 2022 года, но все это время она скрывалась. Кубанским приставам при взаимодействии с сотрудниками волгоградского ведомства и полиции удалось найти детей, сейчас их поместили в реабилитационный центр в Славянске-на-Кубани, - передает "АиФ-Юг".

Ребята жили в съемном жилье и были предоставлены сами себе: мать не занималась их воспитанием и развитием.

Решение суда исполнено в полном объеме.