СМИ: предварительная причина взрыва в Айдыне – детонация газового баллона

30 дек. 18:32

Предварительная причина взрыва в ресторане в турецком Айдыне – детонация газового баллона, - рассказал губернатор города Гусейн Аксой, пишет газета Takvim.

"Предварительно, это газ. Взрыв был вызван газовым баллоном. Расследование продолжается", - приводит издание слова губернатора, передает РИА Новости.

Напомним, взрыв прогремел сегодня в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли семеро человек, сообщили ранее местные власти.

По факту произошедшего задержан один человек, = сообщил в соцсетях министр юстиции Бекир Боздаг.