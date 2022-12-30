РУСАДА и Турецкая антидопинговая лаборатория обсудили совместную работу на 2023 год

30 дек. 18:28

Во вторник, 27 декабря, в Анкаре состоялась встреча представителей Турецкой антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщили сегодня в пресс-службе РУСАДА.



Главными темами переговоров стали совершенствование логистики, особенности работы с оборудованием, планы и объемы работы на 2023 год. В программу визита также вошла рабочая встреча с главой Турецкой антидопинговой организации Хайдаром Демирелем.

"РУСАДА с благодарностью отметило вклад лаборатории Анкары в успешную реализацию программы тестирования в 2022 году, особенно ее части, связанной с гематологическим модулем биологического паспорта спортсмена", - сказано в сообщении.

Напомним, в настоящее время РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Агентство проводит мероприятия по восстановлению в международных правах.