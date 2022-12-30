Саудовская Аравия намерена восстановить полную квоту на хадж для российских мусульман

30 дек. 17:58

Саудовская Аравия обещает в 2023 году восстановить полную квоту на хадж для российских мусульман. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России и Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.

Он подчеркнул, что в этом году паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии смогли совершить 12,5 тыс россиян. "На будущий год королевство обещает, что российские мусульмане смогут восполнить и направить полную квоту, которая для российских мусульман министерством по делам хаджа определена в количестве 25,5 тыс. Мы надеемся, что паломники, все желающие будут", - поведал муфтий.

Гайнутдин также акцентировал внимание на том, что в 2022 году впервые после начала пандемии коронавируса COVID-19 мусульмане России, как и других стран, смогли отправиться в Мекку и Медину, чтобы совершить хадж.