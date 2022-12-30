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Россия намерена прекратить действие договоров с Советом Европы

Россия намерена прекратить действие договоров с Советом Европы

Правительство РФ одобрило и представит президенту страны Владимиру Путину для внесения в Государственную Думу предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы, - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы", - говорится в нем, передает РИА Новости.

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