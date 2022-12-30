Россия намерена прекратить действие договоров с Советом Европы

30 дек. 18:15

Правительство РФ одобрило и представит президенту страны Владимиру Путину для внесения в Государственную Думу предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы, - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы", - говорится в нем, передает РИА Новости.