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Бизнесмена из Адыгеи подозревают в неуплате сотен миллионов налогов

Бизнесмена из Адыгеи подозревают в неуплате сотен миллионов налогов

Адыгейского бизнесмена подозревают в неуплате более 380 млн рублей налогов, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

Как установило следствие, 48-летний руководитель ООО в период с января 2017 по июнь 2019 года включил в состав налогового вычета сумму НДС от контрагентов, с которыми фактических финансовых отношений не имел. Внеся эти ложные сведения в декларацию, он смог не заплатить в бюджет огромную суму, - передает "АиФ-Юг".  

По ходатайству следователя на имущество организации наложен арест, в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, оно  направлено в суд для рассмотрения по существу.

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