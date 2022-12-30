ФИФА нацелена на возвращение России в международные турниры

30 дек. 17:34

Международная федерация футбола (ФИФА) серьезно настроена на решение вопроса по возвращению России в международные турниры. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Он подчеркнул, что накануне были контакты с ФИФА. "У нас были постоянные консультации с регуляторами международного футбола. Все настроены на поиск решения и дать возможность всем нашим командам возвращаться в официальные турниры. В этом заинтересованы все. Я вижу серьезный настрой у ФИФА на то, чтобы найти решение", - цитирует Дюкова Чемпионат.com.

Напомним, 30 декабря на заседании исполкома РФС была создана рабочая группа, которая изучит все плюсы и минусы от возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Окончательное решение по данному вопросу рабочая группа озвучит до марта 2023 года.