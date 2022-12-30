Грузинских депутатов ограничили в посещениях Саакашвили

30 дек. 17:09

Депутатам парламента Грузии больше нельзя посещать осужденного экс-президента Михаила Саакашвили без особого разрешения, такое сообщение опубликовано на сайте законодательного органа страны.

Это решение было принято спикером Шалвой Папуашвили на основании того, что, согласно Кодексу о заключении под стражу и регламенту, председатель грузинского парламента может однократно дать депутату право на вход в пенитенциарное учреждение.

С 3 октября прошлого года он выдал уже 228 разрешений депутатам, желающим посетить Саакашвили.

"Что, в свою очередь, демонстрирует, что обращение членов парламента за разрешением уже давно вышло за рамки указанной в обращении цели - ознакомиться с условиями отбывания наказания заключенным - и используется для личных или деловых встреч непосредственно с заключенным, о чем председатель парламента не раз публично указал", - цитирует заявление Sputnik Грузия.

Подчеркивается, что уже выданные разрешения продолжают действовать.

В парламенте напомнили, что мониторинг за условиями отбывания наказания, наряду со Специальной службой, осуществляют адвокаты, до сегодняшнего дня включительно сделавшие 533 визита, и Народный защитник и его представители, которые побывали у бывшего президента 57 раз.