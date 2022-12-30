Бжания и Гаглоев поздравили Путина с Новым годом

30 дек. 16:47

Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев поздравили президента РФ Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством.

"Уходящий год был отмечен последовательным развитием абхазо-российских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, во всех сферах, представляющих жизненно важные интересы наших народов", - говорится в поздравлении Бжании.

Он подчеркнул, что народ и руководство Абхазии всецело поддерживают Россию в ее стремлении к установлению справедливого миропорядка, базирующегося на принципах уважения суверенитета и международного права.

Уходящий год, отмеченный важными для РФ событиями и непростыми испытаниями, сплотил россиян и соотечественников, заметил в своем поздравлении Гаглоев. Он отметил, что всенародное сплочение и единство всегда были залогом и предвестником побед и решающих стратегических успехов.

"Наступающий 2023 год в Южной Осетии ожидают с верой в Россию и в добрые перемены. Рассчитываем, что в Новом году двусторонние отношения между Южной Осетией и Россией получат динамичное развитие и продолжат укрепляться в духе сотрудничества и интеграции", - говорится в поздравительной телеграмме.