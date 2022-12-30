Мария Захарова: Лачинский коридор должен использоваться только для целей, обозначенных в трехстороннем Заявлении

30 дек. 16:46

Лачинский коридор должен использоваться только для целей, описанных в трехсторонних договоренностях лидеров России, Азербайджана и Армении, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

По ее словам, МИД России выражает озабоченность в связи с отсутствием прогресса в восстановлении полноценной работы Лачинского коридора для движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях согласно Заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

"Российская сторона, в частности руководство Российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования данной ситуации", - отметила дипломат.

Она обратила внимание на то, что именно российские миротворцы делают ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их дислокации, что было отмечено президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении на саммите 31 октября 2022 года в Сочи.

"Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации", - указала Мария Захарова.

Российская сторона призывает Азербайджан и Армению к неукоснительному соблюдению всех пунктов трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года.

"Отмечаем, что Лачинский коридор должен быть использован только для целей, обозначенных в данном документе. Рассчитываем, что стороны придут к договоренностям, касающимся вопроса разработки рудных месторождений в регионе", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что Москва выступает за "всестороннюю реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и налаживание контактов между общественными деятелями, экспертами и парламентариями двух стран".