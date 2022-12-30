В Азербайджане появилось представительство Starlink

В Азербайджане регистрацию прошла компания ООО STARLINK AZERBAIJAN, сообщает Государственная налоговая служба при Министерстве экономики республики.
Компания Starlink зарегистрирована по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица 8 Ноября, 15. Представитель компании - старший директор по бизнес-операциям Starlink в SpaceX Лорен Эшли Дрейер (Lauren Ashley Dreyer). Уставный капитал зарегистрированной компании составляет $100.
Starlink - глобальная система спутникового интернета от SpaceX Илона Маска.