Центр красоты ограбили около Службы госбезопасности и отделения полиции в Тбилиси

30 дек. 16:27

Неизвестные преступники ограбили центр эстетической медицины "Генезис" в районе Сабуртало в Тбилиси и забрали 8 тыс лари (более $3 тыс), сообщили его представители телеканалу "Мтавари архи".

Заведение находится на проспекте Важа-Пшавели, недалеко от здания Службы госбезопасности и отделения полиции.

Преступление было совершено на рассвете. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, внутрь забрались два человека. Позже они вышли на улицу с деньгами и скрылись.

Сумму пропажи озвучила сотрудница центра.

"Сегодня я собирался выдать зарплаты… Наши сотрудники ждали зарплату. К сожалению, произошел такой факт. Они ворвались утром. Думаю, что дело легко раскроют, потому что они приехали на машине. Видеокамеры зафиксировали белый "Приус"", - пояснил руководитель центра Имран Айвазов.

По данным "Рустави 2", кража была совершена около 05:00. Предварительно установлены личности подозреваемых - они могут быть несовершеннолетними. Открыто уголовное дело.